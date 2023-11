Riemer geeft nieuws over Vertonghen voor zondag tegen Gent en spreekt al over extra verdediger in januari

Jan Vertonghen gaat - zonder veel ongelukken morgen - zondag spelen tegen KAA Gent. De verdediger trainde vrijdag mee met de groep en ondervond geen last. Als ook de test zaterdag goed uitvalt, staat hij gewoon aan de aftrap.

Vertonghen kreeg groen licht van de medische staf. "Er is geen serieuze schade", lichtte Brian Riemer toe. "Of hij ook met de Rode Duivels gaat spelen? We hebben daarover contact gehad met de bondscoach. Maar er is ook wat Jan zelf wil. En hij wil altijd betrokken zijn. We moeten misschien beslissingen nemen, maar we zullen eerst zien hoe het zondag gaat."

Het blijft wel een probleem op lange termijn dat Anderlecht geen extra centrale verdediger heeft. "Da's waar. We hebben het geprobeerd, maar het blijft een moeilijke positie om te recruteren. Als je als verdediger ziet dat je Vertonghen en Debast voor je hebt, denk je al twee keer na. Maar we gaan in januari dat proberen oplossen."

Benito in de kern? Verschaeren helemaal terug

Francis Amuzu zal wel een tijdje out zijn met een pubalgie. "We hebben eindelijk de wortel van het probleem gevonden. Voor Francis hebben we ook niet echt een vervanger. hij heeft een uniek profiel dat je niet alle dagen vindt. Zijn snelheid kunnen we compenseren door Benito of Nilson Angulo op te roepen."

En Yari Verschaeren is helemaal terug. "Hij speelt donderdag een oefenmatch tegen Zulte Waregem. Dat is de laatste stap. Hij is klaar: hij tackelt, hij sprint... Het medisch team wil hem nog wat beschermen, maar ik wil hem zo snel mogelijk terug."