🎥 Didier Lamkel Zé laat nog eens van zich spreken en Dries Mertens heeft het geweten

Didier Lamkel Zé heeft nog eens zijn voetbaltalent getoond. Hij smeerde de Turkse topclub Galatasaray een eerste nederlaag in de competitie aan.

Didier Lamkel Zé verliet deze zomer KV Kortrijk voor het Turkse Hatayspor. Daar komt de Kameroener eindelijk weer aan spelen toe. Want na mislukte passages bij Antwerp, FC Metz, KV Kortrijk en Wydad Casablanca was het maar de vraag of dat in Turkije niet opnieuw het geval zou zijn.

Maar Lamkel Zé maakte de laatste tien wedstrijden telkens minuten en scoorde daarin ook al twee keer. Op de twaalfde speeldag ontving Hatayspor leider Galatasaray, waar Dries Mertens een kwartier mocht invallen.

Eerste nederlaag Galatasaray

Maar op dat moment stond het al 2-1 voor Hatayspor, telkens met een voet van Lamkel Zé ertussen. Na een kwartier gaf hij de assist voor de openingsgoal van Rivas, na tien minuten in de tweede helft maakte Zé ook de winnende 2-1.

Galatasaray verliest na 12 speeldagen zo voor het eerst in de Turkse competitie, Fenerbahçe heeft slechts een puntje minder en moet nog spelen. Woensdag verloor Galatasaray ook al met 2-1 in de Champions League tegen Bayern München.