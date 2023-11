Jan Boskamp heeft nu al duidelijke titelfavoriet: "Een ploeg om kampioen te worden"

De Belgische competitie zorgt altijd wat voor verrassingen, ook dit seizoen weer. Jan Boskamp heeft al een duidelijke favoriet voor de titel.

Union staat alleen op kop van de Belgische competitie, met een voorsprong van vier punten op Anderlecht. Ook KAA Gent staat niet ver, met een achterstand van vijf punten op Union. Daarna is er een kloofje met Antwerp, Cercle Brugge, Genk en Cercle Brugge.

Jan Boskamp ziet echter al een duidelijke favoriet voor de titel. "Over Anderlecht zei ik dat al voor de start van de competitie. Toen lachte iedereen me nog uit. En kijk nou eens? Wie laatst lacht, best lacht", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Anderlecht kampioen?

Boskamp wijst vooral naar de vele aanwinsten van Anderlecht deze zomer. Met onder meer Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Mats Rits en Ludwig Augustinsson. Heel veel kwaliteit.

Volgens de ex-trainer van Anderlecht moet paars-wit met die kern wel meedoen voor de titel. "Bijna de hele nationale ploeg van Denemarken speelt voor Anderlecht. Met ook nog eens Jantje, Debast en Hazard erbij hebben ze gewoon een ploeg om kampioen te worden."