Karel Geraerts niet te spreken na nederlaag tegen promovendus: "Dit is onacceptabel"

Karel Geraerts en Schalke 04 hebben vrijdag met 1-2 verloren van Elversberg, een promovendus in de Duitse tweede klasse. De Belgische trainer was alles behalve blij met de nederlaag.

Schalke kwam na zo'n 20 minuten spelen al 0-2 achter in eigen huis. De 1-2 volgde al wel snel, maar daar bleef het dus ook bij. Iets wat de coach absoluut niet kan hebben.

"Dit was niet het optreden dat we wilden", begon Geraerts bij Sky Deutschland. "Dit is onacceptabel. Ik ben niet blij. We geven hen de eerste twee goals cadeau en de reactie van mijn ploeg kwam veel te laat. Het was simpelweg niet genoeg vandaag."

"Ik heb het niet over voetbal, maar over intensiteit en tackles. We waren niet goed genoeg aan de bal. Ik denk dat dat duidelijk te zien was. Elversberg geloofde er in. Wij probeerden het wel, maar geloofden er niet in. Dan is het onmogelijk om punten te pakken in het voetbal", besluit de coach.

Schalke staat na 13 speeldagen voorlopig 15e in de stand. De club van Geraerts telt 13 punten.