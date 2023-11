Supporters pakken Standard hard aan op sociale media na 4-0 achterstand bij rust tegen Antwerp

Antwerp staat na één helft spelen al 4-0 voor tegen Standard. Een verschrikkelijke prestatie van de Rouches en een geweldige van Antwerp.

Voetbalsupporters van over heel België nemen Standard stevig op de korrel.

Zinho Vanheusden reageerde al redelijk verslagen voor de camera's van Eleven DAZN. "Nee dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is totaal niet goed genoeg. We proberen wel maar het lukt niet. Elke kans die ze krijgen is precies goal."

Elke keer als ik denk dat Ajax-fans na 1.5 seizoen pover spel iets te klagen zouden hebben moet ik vaak aan Standard denken. Topclub? in België maar hebben op een paar bekers na al jaren niks gewonnen. Vandaag weer 4-0 achter na 45’ bij Antwerp. #appelsenperen #almaja #antsta — DimNte (@dimnte) November 11, 2023

Butez had gerust nog langer in het ziekenhuis kunnen blijven 😁 Expected goals NUL #ANTSTA — Dirk Pieters (@DirkPieters8) November 11, 2023

Dit Standard is alleen maar gemotiveerd tegen Anderlecht precies. Voor de rest zielige ploeg met matige coach.. #antsta — Pedro Doms (@doms_pedro) November 11, 2023