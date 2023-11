Simon Mignolet klopt zich op de borst, maar wijst aanvallers van Club Brugge ook terecht

Club Brugge heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Belgische competitie. Tegen de buren van Cercle Brugge bleef het 0-0 ondanks heel wat kansen.

"Het was een wedstrijd met veel strijd en inzet", zei Mignolet achteraf. "We hebben op dat vlak echt een stap vooruit gezet waarin we niet die intensiteit hadden. In eerste instantie moesten we de intensiteit en de duelkracht van Cercle Brugge matchen en dat hebben we gedaan."

Ondanks het verbeterde spel en ook de vele kansen, lukte scoren niet voor Club Brugge. "Op basis van de kansen waren wij ook de verdiende winnaar geweest. Cercle kreeg er eentje, wij vier of vijf", stelde Mignolet nog.

Geen goal geslikt, maar ook niet gescoord

Toch moest Mignolet eens goed redding brengen op een schot van Gboho op het uur, op het moment dat Cercle even het overwicht had. "Gelukkig slikken we daar geen doelpunt, maar wij verdienden wel om te winnen achteraf gezien."

Ondanks het feit dat Club opnieuw niet kan winnen in de competitie, wilde Mignolet wel positief afsluiten. 'We hebben de lessen getrokken die we moesten trekken. Hier moeten we op verder bouwen. Alleen moeten we de volgende keer wel scoren."