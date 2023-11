Net wanneer er kansen lijken te liggen: Rode Duivel viel door de mand en moet nu ook geblesseerd afhaken

De Rode Duivels blazen vandaag verzamelen in Tubeke. Woensdag, tegen Servië, gaat bondscoach Domenico Tedesco een paar dingen proberen. Vooral in de defensie zal er geschoven worden. Zinho Vanheusden moest intussen geblesseerd afhaken.

Niet dat Vanheusden afgelopen weekend een grote beurt maakte. In de 6-0 tegen Antwerp kende vooral de verdediger niet zijn beste dag. En net nu Jan Vertonghen waarschijnlijk wel wat rust gaat krijgen en er mogelijkheden liggen centraal in de defensie bij de Rode Duivels. Zijn blessure strooit nu ook roet in het eten.

Standard was nergens, maar Vanheusden bezondigde zich aan een paar fouten die hij wel meer maakt. De Rouche stapte slag om slinger uit om druk te zetten en creëerde zo ruimte voor Balikwisha om in zijn rug te duiken.

"Zinho Vanheusden – net weer Rode Duivel – zat in een ongelukkige, negatieve hoofdrol. Bijna alles waar hij bij betrokken was, liep verkeerd af", zag ook Peter Vandenbempt.