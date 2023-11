'Clashen Anderlecht en Club Brugge over dezelfde winterversterking?'

RSC Anderlecht en Club Brugge hebben allebei defensieve versterking nodig. Al lijken ze daarbij opnieuw te clashen op dezelfde persoon.

Volgens Het Nieuwsblad wordt voor RSC Anderlecht deze winter de komst van een nieuwe centrale verdediger een topprioriteit. Een doublure voor Jan Vertonghen.

Het is uitkijken of het een ervaren pion wordt, zoals Anderlecht deze zomer op andere posities deed, of toch een jonge speler met heel veel potentieel voor de toekomst.

Namen die eerder al vielen in het Lotto Park: de 31-jarige Jannik Vestergaard van Leicester City en de 28-jarige Nicolas Bürgy van Viborg.

Al kwam daar onlangs ook nog Mihajlo Ilic, een 20-jarig toptalent van Partizan Belgrado. Al stond Ilic volgens bronnen in zijn thuisland ook op het lijstje van Club Brugge. Blauwzwart heeft de voorbije maanden duidelijk gevoeld dat Mechele, Spileers, Boyata en Ordonez zelfs voor de Jupiler Pro League onvoldoende waren.

Het is uitkijken of beide clubs in januari dan ook met elkaar in de strijd zullen gaan om Ilic binnen te halen. Veel zal alvast afhangen van de prijs, want beide ploegen zijn wellicht niet bereid om fortuinen uit te geven.