Druk op Tedesco stijgt: "Als hij nu niet start, zal hij nooit starten"

De Rode Duivels spelen woensdag een vriendschappelijke match tegen Servië. Een uitgelezen moment voor Domenico Tedesco om een en ander uit te proberen.

Vrijdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor deze interlandbreak met de oefenpot tegen Servië en de EK-kwalificatiematch tegen Azerbeidzjan bekend. Echt grote verrassingen waren er niet.

Waar veel mensen wel op zitten te wachten is het basiselftal dat Tedesco de wei in zal sturen in beide wedstrijden. Er is echt wel tijd om een en ander uit te proberen, al is voor de bondscoach ook altijd het resultaat zeer belangrijk.

Voor het basiselftal tegen Servië verwachten heel wat analisten twee namen: Zeno Debast en Loïs Openda al zeker bij de starters.

Philippe Albert laat bij La Tribune van de RTBF weten dat de tijd zeker gekomen is voor de verdediger van RSC Anderlecht. “Debast zit in een stroomversnelling. Als hij nu niet start, dan zal hij nooit starten”, klinkt het heel erg duidelijk.

Dat beaamt ook zijn collega Cécile De Gernier aan de gesprekstafel. “We moeten in Debast echt een alternatief voor Faes vinden”, reageert zij.

Nicolas Frutos hoopt dan weer volop op Loïs Openda, naast Romelu Lukaku in de basiself. “Ik zou ze graag negentig minuten samen willen zien. Er is complementariteit tussen de twee spelers. Openda kan elk team pijn doen. We moeten aandringen om deze twee aanvallers tegelijkertijd op het veld te hebben.”