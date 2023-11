Frank Boeckx doet onthulling over 'trucje' van Brian Riemer

Anderlecht speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen KAA Gent. Een opmerkelijk beeld uit de wedstrijd was dat doelman Kasper Schmeichel plots besloot om op de grond te gaan zitten omdat hij een blessure aan de kuit zou hebben gehad.

Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd ging Kasper Schmeichel er even bij zitten. Hij zou een blessure gehad hebben aan de kuit en wou verzorging. Velen vragen zich af of de Anderlecht-doelman wel echt verzorging nodig had, of dat het een truc was van Brian Riemer om zijn ploeg tactisch bij te sturen. Wanneer een doelman verzorging nodig heeft, moet die niet buiten het veld, anders dan een veldspeler.

Brian Riemer zou dit 'trucje' al wel vaker gebruikt hebben. Afgelopen seizoen droeg hij het op aan Bart Verbruggen. Dat wist Frank Boeckx te vertellen in de podcast 'Vier-Nul'. "We stonden 0-1 voor, maar OHL was aan het duwen. Zo kon Riemer enkele tactische richtlijnen geven en konden we het ritme van OHL breken", bekende Boeckx.

Bij de podcast wilden ze natuurlijk weten of Boeckx het wel 'fair play' vindt. Daar had de ex-doelman een antwoord op klaar. "We spelen om te winnen, hé."