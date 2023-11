Knoop doorgehakt: "Ik kon niet eeuwig blijven wachten op hen"

Een verrassing van formaat was het bij STVV. Aboubakary Koita werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Mauritanië.

Amir Abdou, de bondscoach van Mauritanië, riep Koita van STVV op voor de volgende interlandbreak. Aan paspoorten geen gebrek, want naast de Belgische nationaliteit heeft Koita er nog drie andere.

“Mijn vader is geboren in Mali, mijn moeder in Mauritanië en ik in Senegal. Die drie landen staan alle drie op mijn paspoort”, legt Koita uit aan Het Belang van Limburg. “Ik heb een paar jaar in Mauritanië gewoond en er leeft veel familie van mij. Zo gek is mijn keuze dus niet.”

Al wilde hij vooral voor Senegal uitkomen. Op zijn 24ste beseft hij echter dat hij keuzes moet maken. “Ik kon niet eeuwig blijven wachten op Senegal, het duurde wat te lang. Bovendien heeft de Mauritaanse bondscoach een interessant project uitgetekend met deze groep. Ik heb zin om daar mijn steentje aan bij te dragen.”

Het grote gevaar voor STVV is dat Koita opgeroepen wordt voor de Afrika Cup. Daar speelt Mauritanië in de groepsfase tegen Algerije, Angola en Burkina Faso. Als ze er na de eerste ronde uit liggen, mist Koita enkel het duel tegen Union op 21 januari.

“We gaan naar daar om er het beste van te maken, niet om de hoop te vullen. Wie weet worden we wel de verrassing van het toernooi?”, voegt Koita er nog aan toe. Of ze dat bij STVV graag zullen horen is een andere vraag...