Tedesco heeft ervaring nodig voor Rode Duivels: "Ik zou hem opbellen"

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. De Waalse voetbalanalist Swann Borsellino mist alvast één naam.

Enkele spelers kondigden hun pensioen als international aan, maar lieten wel de deur openstaan voor een mogelijke terugkeer mocht dat nodig zijn. De namen die dan het meest vallen zijn Axel Witsel en Toby Alderweireld.

Voor Swann Borsellino is dat moment er nu al gekomen. “Ik zou Axel terugbellen”, laat hij duidelijk weten in La Tribune op de RTBF. “We hebben problemen centraal in de verdediging.”

Nicolas Frutos gaat mee in die redenering. “Ik ben fan van Witsel. Zijn speelstijl sluit aan bij wat de Duivels te bieden hebben. Als we de wedstrijden van Atlético Madrid zien is het een team dat voetballend oplossingen zoekt. Achterin kan hij ons van pas komen.”

Frutos kijkt al in de richting van het EK. “Als we tijdens een groot toernooi in een moeilijk moment terechtkomen en moeten verdedigen, welke speler is in staat om de teugels in het hart van het blok over te nemen? Al is het maar voor 15 tot 20 minuten. Witsel is een luxe-alternatief.”

Philippe Albert is het eens met Borsellino, maar hij kijkt meer naar de terugkeer van Toby Alderweireld om het defensieve probleem op te lossen.