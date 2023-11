Verkoop van Beerschot in laatste rechte lijn: Nieuwe wending in het dossier

Beerschot staat al meer dan een half jaar te koop. De onderhandelingen gaan de goede richting uit en plots zou er ook een nieuwe wending zijn.

Prins Abdullah wil zijn aandelen in Beerschot verkopen. Dat duurt al eventjes en volgens CEO Frédéric Van den Steen gaat het dossier de goede richting uit.

“Twee jaar geleden draaiden we meer dan 9 miljoen euro verlies, vorig seizoen stonden we 5,4 miljoen euro in het rood en dit seizoen zal dat nog zo'n 3 miljoen euro zijn. Zijn we intussen een gezonde club? Nee, maar we zijn wel op de goede weg. En dankzij onze sportieve resultaten en de aangename sfeer rond de club zijn we ook opnieuw sexy voor potentiële overnemers”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Een Britse en een Amerikaanse investeerder zijn de twee meest geïnteresseerde kandidaat-kopers waarmee de gesprekken mogelijks al in de laatste rechte lijn zitten. Het zou voor Beerschot ideaal zijn mocht de overname nog voor de wintermercato geregeld zijn, zodat er toch nog wat versterking gehaald kan worden.

Al is er ook nog een nieuwe wending in het dossier. Prins Abdullah bezit 75 procent van de aandelen, voorzitter Francis Vrancken 12,5 procent, evenveel als Philippe Verellen, CEO van sponsor Wolfoil.

“We verkopen de club voor de volle 100% als dat moet”, bevestigt Vrancken aan de krant. “Philippe en ik zullen niet dwarsliggen of ons proberen vastklampen aan een of ander postje. Alles staat in het teken van de toekomst van de club.”