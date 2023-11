Anderlecht zet deze winter al vol in op nieuwe doelman en de reden is duidelijk

Anderlecht is concreet in zijn interesse voor de IJslandse doelman Hakon Valdimarsson. De 22-jarige goalie zou deze winter al moeten arriveren bij paars-wit met het oog op volgend seizoen.

Valdimarsson is een viervoudig IJslands international die bij het Zweedse IF Elfsborg speelt. De interesse in hem lekte eerder deze week al uit, maar Anderlecht lijkt ook van plan er vaart achter te zetten.

Ze zitten immers met een keeperssituatie die niet echt gezond te noemen is. Kasper Schmeichel heeft een optie in zijn contract voor een extra jaar, maar de Deen is er ook al 37. Na wat er gebeurde met diens komst is Maxime Dupé ook niet van plan om te blijven. Hij denkt zonder twijfel ook al aan een transfer.

En de 31-jarige Colin Coosemans is dan wel een belangrijk figuur in de kleedkamer, maar meer als derde doelman zien ze niet in hem. En dus zou Valdimarsson al klaargestoomd worden als tweede doelman en optie voor de toekomst als Schmeichel de handschoenen aan de wilgen hangt.