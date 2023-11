Bjorn Meijer komt duidelijke wens over de evolutie van zijn carrière

Bjorn Meijer moest dinsdag forfait geven bij Jong Oranje. De wedstrijden tegen Gibraltar en Zweden ziet hij aan zijn neus voorbijgaan.

Twee jaar geleden werd Bjorn Meijer voor het eerst opgeroepen voor jeugdinterlands met Nederland. Hij was toen doorgebroken bij Groningen.

Ervoor was hij nog niet in beeld gekomen voor de nationale ploegen. “Ik denk wel dat je meer opvalt als je bij een topclub speelt. Dat is logisch. Maar als je echt goed bent, word je wel geselecteerd”, vertelt de Nederlander.

Meijer blijft er bijzonder bescheiden bij. “Misschien was ik niet echt goed. Ik was wel eens in beeld, maar ik was erg aan het groeien en mijn lichaam was motorisch nog niet top. Ik snapte wel dat ik er niet bij zat.”

Na zijn doorbraak bij Groningen in de Eredivisie ging het plots snel. Een miljoenentransfer naar Club Brugge leverde hem zelfs spelen in de Champions League op.

“Het is inderdaad snel gegaan, ook al voelt alles toch nog te traag. Elke voetballer wil sneller. Maar het is een mooie tijd geweest tot nu toe”, spreekt Meijer klare taal over de evolutie van zijn carrière.