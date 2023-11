'Engelse topclub wil Antonio Nusa deze winter nog overnemen, maar zit met een probleem'

Antonio Nusa speelde zich dit seizoen al flink in de kijker. Dat hebben ze in de grote Europese competities ook gezien.

Vooral Chelsea zou zijn oog hebben laten vallen op het goudhaantje van Club Brugge. Dat meldt het Spaanse Fichajes. Mauricio Pochettino wil volgens de Spaanse website Nusa deze winter al overnemen.

De interesse van Chelsea is al langer bekend, maar coach Pochettino zou nu toch wel graag doordrukken om de Noorse aanvaller over te nemen. Voor Nusa moet echter wel diep in de buidel getast worden, iets wat Chelsea niet zo ziet zitten. Club wil liefst nog zo'n 30 miljoen euro voor hun goudhaantje, maar dat zou Chelsea een struikelpunt vinden.

Nusa deed in België met blauw-zwart en in Noorwegen met de nationale ploeg al veel monden openvallen. In totaal speelde Nusa al 53 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij vijf keer tot scoren kwam. De jonge aanvaller kon ook al vier assists geven.