Tedesco gaat experimenteren: dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels vanavond

Het gaat echt de uitstraling van een ouderwetse oefenmatch hebben in het lege stadion van OH Leuven. Daar moeten de reservespelers tonen dat ze klaar zijn voor een EK-selectie. Want Domenico Tedesco is van plan een B-ploeg de wei in te sturen.

Voor jongens als Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en zelfs Youri Tielemans wordt het een bepalende match. Zij moeten tonen dat ze tegen een eveneens B-elftal van Servië klaar zijn om de gaten op te vullen als er iets met de basisspelers gebeurt. Vermeeren zal waarschijnlijk invallen, terwijl Vranckx en Tielemans - met Trossard voor hen - het middenveld zullen vormen. Achterin schuift Theate op naar het centrum en krijgt Deman zijn kans op de linkerflank. Ook Al-Dakhil of Debast mogen rekenen op een basisplaats. Openda, Bakayoko en Carrasco zouden dan het aanvallend trio vormen. Castagne is er momenteel geen alternatief aangezien Saelemaekers licht geblesseerd is. De vermoedelijke elf: Casteels, Castagne, Debast, Theate, Deman, Tielemans, Vranckx, Trossard, Bakayoko, Openda en Carrasco





Volg Belgiƫ - Serviƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.