Diepe malaise bij Belgische traditieclub: geen warm water en verwarming meer voor de jeugd

De miserie bij Eendracht Aalst? Het leek een beetje de kroniek van een aangekondigd verhaal. De bom is andermaal helemaal ontploft. Met alle gevolgen van dien, zo blijkt.

Eendracht Aalst werd overgenomen door Turkse investeerders. Ulas Ortakaya en Yüksel Demir namen de touwtjes in handen, zo'n acht weken geleden ondertussen. Die maakten volgens Het Nieuwsblad toen geen boekhoudkundige doorlichting van de club en zo werd enkele maanden geleden al duidelijk dat er heel wat zaken niet klopten.

Spelerslonen die niet werden betaald door de vorige voorzitter in de zomermaanden, net als vakantiegelden? Dat was de eerste stap. Maar enkele maanden later is de malaise zo mogelijk nog groter geworden.

Geen warm water meer

In de jeugdkleedkamers op de Zandberg in Aalst is er geen warm water meer en ook geen verwarming. En dus heeft Eendracht Aalst laten weten dat ze de jeugdactiviteiten van de club voorlopig opschorten. "Met veel spijt in ons voetbalhart delen we jullie mee dat alle jeugdvoetbalactiviteiten met onmiddellijke ingang en tot nader order worden opgeschort", zo vernam Sporza het in een mail van de jeugdcoördinatoren.

Hoe het verder moet met de jeugd van Aalst? Dat lijkt op dit moment niemand te weten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.