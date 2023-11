Stijn Stijnen spreekt klare taal: "Zij moeten promoveren"

Patro Eisden Maasmechelen heeft afgelopen weekend met 0-3 verloren van Zulte-Waregem. De bezoekers bewezen dat ze hun eerste plaats in het klassement verdienen.

Ook Patro Eisden-coach Stijn Stijnen ziet dat Zulte Waregem terecht op die eerste plaats staat. Hij vindt ook dat zij "moeten" promoveren.

"De tegenstander (Zulte-Waregem n.v.d.r.) staat op alle vlakken mijlenver van de rest van de tegenstanders in deze reeks", vertelde Stijnen volgens de clubwebsite.

"Zij moeten promoveren en hebben daar alles voor in huis", gaat de coach verder. "Zowel op vlak van spelersmateriaal als op vlak van infrastructuur. Dit is gewoon een 1A-club en -elftal. Hun budget is niet te vergelijken met het onze."