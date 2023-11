Thomas Delaney heeft enorm mooie woorden voor ploegmakker Kasper Dolberg

Kasper Dolberg heeft dit seizoen al negen doelpunten gemaakt voor Anderlecht. Volgens Thomas Delaney heeft hij zijn plaats in het team gevonden.

13 competitiewedstrijden, 9 goals, 1 assist: de statistieken van Kasper Dolberg bij Anderlecht zijn duidelijk. De Deen is zeer effectief in zijn nieuwe ploeg.

In een interview met het Deense dagblad Bold zei Thomas Delaney het volgende over zijn teamgenoot bij paars-wit en in de nationale ploeg: "Kasper heeft zijn plaats gevonden na een moeilijke tijd bij Nice en Hoffenheim."

Enorm vertrouwen

De middenvelder haalde de loftrompet boven: "De coaches geloven in hem. Iedereen die met Dolberg heeft gevoetbald weet dat hij een van de beste spitsen is die ze ooit hebben ontmoet."

Dolberg kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van Nice en wilde dolgraag naam maken in België. Voor Delaney is er geen twijfel mogelijk: "Bij Anderlecht gelooft iedereen heel sterk in Kasper Dolberg."