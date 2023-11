Bestuur Eendracht Aalst haalt keihard uit naar jeugdverantwoordelijken die werk neerlegden: "Onvergeeflijk!"

Bij Eendracht Aalst is de chaos compleet. Gisteren lieten de jeugdverantwoordelijken weten dat ze het werk neerleggen en dat de jeugdwerking voor onbepaalde duur gestopt wordt. De Turkse eigenaars hebben daar ook op gereageerd met een open brief die aan de verbeelding weinig overlaat.

De jeugdtrainers leggen het werk neer omdat ze al maanden niet betaald zijn, er geen warm water meer is, geen verwarming... Ook verschillende spelers van de A-ploeg zouden trouwens al maanden niet meer betaald zijn. Een paar daarvan willen actie ondernemen, maar niet iedereen loopt hoog op met dat idee omdat ze eerder al bedreigd werden door kennissen van de Turken.

De Turkse eigenaars kunnen niet lachen met de actie van de jeugdverantwoordelijken. In een open brief die te lang is om hier helemaal te publiceren, laten ze weten dat ze "het ontslag van de jeugdverantwoordelijken aanvaarden".

"Een verantwoordelijke die hield van zijn jeugd en van zijn club zou niet op deze manier gehandeld hebben. Dit is onvergeeflijk. We willen graag aan de ouders en jeugd zeggen dat met de nieuwe herstructurering de trainingen en de wedstrijden vlot zullen doorgaan", klinkt het.

