Deze Rode Duivel heeft geen last van valse bescheidenheid: "Ik heb geen limieten"

Johan Bakayoko kan een stukje voetballen. Dat heeft hij bij PSV al laten zien. Sinds januari dit jaar staat hij vast in de basisploeg en dat hebben we geweten. Intussen is hij ook volwaardig Rode Duivel en wil hij nog heel wat meer laten zien.

De 20-jarige rechter winger deed intussen ook al ervaring op in de Champions League en gaf er een assist en scoorde. "Maar ik denk dat ik kwaliteiten heb om nog meer te tonen. Ik bestempel dit jaar als ‘goed’. Niet héél goed. Gewoon goed, want ik weet dat ik nog meer kan brengen", vertelt hij in HLN. Dat hij Rode Duivel werd, verbaasde hem ook niet. "Ik schat mezelf heel hoog in en ben daarom tegelijkertijd ook heel streng voor mezelf.” Een man die overloopt van zelfvertrouwen, naar het Nederlands model van een voetballer. “Zelfvertrouwen is cruciaal. Zeker voor een aanvaller. Ik noem het op z’n Nederlands ‘schijt hebben’. Je moet gewoon doen wat je goed kan en niet te veel luisteren naar wat mensen van je vinden. Advies ter harte nemen, dat wel natuurlijk." En wat hij goed kan is voetballen. Hij kan zelf niet zeggen waar zijn limieten liggen. “Kan ik geen antwoord op geven, want ik denk niet dat ik limieten heb. Ik voel aan mezelf nu dat ik nog niet ben waar ik moet of kan zijn. Dat vind ik alleen maar mooi. Dat ik weet dat ik nog meer mensen ga verrassen en dat ik nog beter kan.”