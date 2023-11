Romelu Lukaku strooit met pakken lof voor toptalent bij Duivels: "Zal beter dan ik worden, hij kan een leider worden"

Als Romelu Lukaku met pakken lof strooit over een andere Rode Duivel, kunnen we het maar beter ter harte nemen. De ontvanger van deze mooie woorden is Johan Bakayoko.

De garantie op dribbels maakt ook het mooie weer bij zijn club PSV Eindhoven. PSV TV heeft Lukaku kunnen strikken voor een gesprek over zijn jonge landgenoot. "Hij heeft geleerd dat statistieken belangrijk zijn. Hij geeft meer assists en maakt meer doelpunten. Zo kun je jezelf in de kijker zetten." Dat doet Bakayoko misschien ook door het advies dat hij krijgt van Lukaku. "Ik heb hem gezegd dat ik hem een mooie speler vind. En dat hij een wereldtopper zal worden als hij zijn fantastie en creativiteit kan koppelen aan assists en doelpunten. Ik hoop voor Johan zelf dat hij zo kan doorgaan en goed luistert naar de tips van de trainer." Waar liggen de grenzen van de flankaanvaller? "De sky is de limit. Ik denk echt dat hij op termijn beter zal worden dan ik. Hij kan net als Jérémy Doku een leider van het elftal worden."