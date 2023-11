Veel lof voor dé verrassing van Jupiler Pro League: "Het is toch stilaan onverklaarbaar?"

Union SG blijft het maar doen. In de competitie zijn ze ondertussen twee maanden ongeslagen. Meer zelfs: ze wonnen acht wedstrijden op rij en hebben hun voorsprong in de stand op die manier ook weten te vergroten.

Op 16 september werd verloren van Genk, sindsdien hebben de Brusselaars van Union SG met een 24 op 24 uitgepakt. En dus staan ze helemaal bovenaan in de Jupiler Pro League. De kloof met Anderlecht is zes punten, Club Brugge staat zelfs al op veertien punten.

Ongelooflijk?

"Het is bijna betoverend wat ze doen", aldus Gilles De Coster in 90 Minutes. "Na een patat in de Europa League rechten ze meteen de rug. Ze hebben veertien punten voorsprong op Club Brugge en de competitie is nog niet halfweg."

"Het is het derde seizoen op rij dat ze het ongelooflijk blijven doen. Het is toch stilaan onverklaarbaar dat ze in zo'n staat van gratie blijven leven." Een mening die gedeeld werd door de andere analisten in de podcast, want ze zien sterktepunten in alle linies bij de Brusselaars.