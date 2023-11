Wat kan hij niet? Kevin De Bruyne verbijstert iedereen door samenwerking met wereldster

Kevin De Bruyne staat nog steeds aan de zijlijn vanwege een hamstringblessure, en zijn terugkeer wordt niet verwacht voor nog een paar maanden. Ondertussen wacht de Rode Duivel geduldig af en lijkt hij een manier te hebben gevonden om de tijd door te brengen... met muziek.

De speler van Manchester City heeft deelgenomen aan het nieuwe project van Drake, Scary Hours 3, waarvan de nummers deze vrijdagochtend zijn uitgekomen. En het is met grote verrassing dat Kevin De Bruyne wordt genoemd als mede-auteur op het nummer "Wick Man".

Is there anything Kevin De Bruyne can't do??



Man's writing raps for Drake now? pic.twitter.com/HyJ9qzy721