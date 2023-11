Wat nu, Amadou Onana? Rode Duivel zal nog véél knalprestaties moeten leveren na streng verdict voor wanbeleid

Amadou Onana zal tegen Azerbeidzjan niet kunnen spelen, maar heeft nog andere zorgen. Wanbeleid, daar zou zijn club Everton zich aan bezondigd hebben. De Toffees hebben een straf opgelegd gekregen wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Het was al langer bekend dat er een onderzoek tegen Everton liep en nu is de commissie van de Premier League over gegaan tot een uitspraak. Die is niet min: Everton krijgt met een puntenaftrek van tien punten te maken. Daardoor staat het plots op de voorlaatste plaats.

"Everton is zowel geschokt als ontgoocheld over het verdict van de commissie van de Premier League", laat de club uit Liverpool weten in een verklaring. Everton gaat in beroep tegen zijn straf en houdt ook de beslissingen in andere gelijkaardige onderzoeken nauwlettend in de gaten.

Amadou Onana en zijn ploegmaats konden vorig seizoen slechts nipt het behoud afdwingen. Dit seizoen hadden ze al een marge opgebouwd ten opzichte van de degradatiezone, maar die is voorlopig - in afwachting van de uitspraak in beroep - helemaal weg.