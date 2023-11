Zondag wordt dan toch nog cruciaal voor Rode Duivels om op EK niet meteen Portugal of Frankrijk voor de voeten te krijgen

Goed nieuws voor de Rode Duivels. Als ze zondag winnen van Azerbeidzjan zijn ze altijd reekshoofd op het EK. Dat komt door het gelijkspel van Hongarije tegen Bulgarije.

Da 's ook niet onbelangrijk voor de Belgen, want als reekshoofd ontloop je in de groepsfase al toplanden als Duitsland, Portugal en Frankrijk. Je kan wel argumenteren dat je sowieso grote ploegen moet kloppen, maar toch maar best groeien in een toernooi en niet direct zo'n topper voor de voeten krijgen.

Er staat dus zondag nog iets op het spel. Door het gelijkspel van Hongarije zit België bij winst sowieso bij de vijf beste groepswinaars en het daaraan gekoppeld statuut van reekshoofd.

Dan mogen ze op zaterdag 2 december in pot 1 bij de loting. Winnen is wel een must, ook al omdat Oostenrijk het in de groep van de Duivels met 0-2 haalde van Estland en zo naar de kop springt. De Oostenrijkers hebben nu twee punten meer.