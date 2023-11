Brian Riemer komt met oplossingen voor aantal overbodige spelers bij Anderlecht

Anderlecht begon goed aan het seizoen. De Brusselaars staan momenteel tweede in de stand met 28 punten, dit met dank aan de brede kern.

Anderlecht-coach Brian Riemer beseft dat zelf ook, met name het middenveld is goed bezet. "Ik ben het er mee eens dat we momenteel een overschot aan middenvelders hebben."

Een groot nadeel aan het hebben van zo'n brede kern is dat je niet iedereen kan opstellen. Natuurlijk wil wel iedereen spelen, dus er zullen oplossingen moeten komen. "We moeten uitzoeken wat voor hen het beste is. Voor sommigen is dat een uitleenbeurt. Anderen kunnen verkocht worden", vertelde Riemer.

We kunnen van Anderlecht dus zeker een transferperiode met veel actie verwachten deze winter. Ook doelman Maxime Dupé wil meer spelen. Wat er met hem en de andere spelers 'op overschot' zal gebeuren valt nog af te wachten.