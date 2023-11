Tedesco gaat wijzigen, maar niet waar iedereen het verwacht: "Zij doen het goed samen"

Domenico Tedesco kan de eerste Belgische bondscoach worden die in zijn eerste jaar aan het roer geen wedstrijd verliest. Daarvoor moeten de Rode Duivels morgen wel nog voorbij Azerbeidzjan. Tedesco gaf ook aan dat hij een paar wijzigingen in zijn basiselftal zal doorvoeren.

Sowieso moet Amadou Onana vervangen worden, vermoedelijk door Youri Tielemans. Maar daarnaast zal hij nog wel wat wijzigen. Sommige jongens hebben al veel matchen gespeeld en zitten blijkbaar al wat op hun tandvlees. "We willen frisheid, meer zal ik er niet over zeggen", aldus Tedesco.

Waar hij niet aan gaat sleutelen, is de defensie. "Ik heb er al aan gedacht om eens Debast naast Vertonghen te zetten, gezien hun automatismen van bij Anderlecht. Maar Wout Faes doet het goed samen met Jan. Vertonghen heeft trouwens geen last van zijn enkel. Hij oogt fris en was scherp op training."

Blij dat we nog ergens voor spelen

In Bakoe had België het moeilijk. En de Azeri's hadden heel wat kansen tegen Oostenrijk en klopten Zweden. "Ze hadden de match tegen Oostenrijk moeten winnen. Het is een serieuze wedstrijd tegen een serieuze tegenstander. Ik ben blij dat we nog iets om voor te spelen hebben."

Qua motivatie moet die eerste plaats en de bijkomende status van reekshoofd op het EK wel voldoende zijn. "Als we hadden gewonnen van Zweden, waren we al geplaatst en was het een leuk moment geweest met families erbij. Dat zal het nu ook zijn, maar dan in een match met inzet. Dat is fijn."

Dat het veld niet perfect zal liggen wou Tedesco niet als excuus inroepen. "Er wordt hard gewerkt om het terrein zo bespeelbaar mogelijk te krijgen. Natuurlijk hebben wij met ons voetbal baat bij een zo goed mogelijk veld, maar ik maak me er geen zorgen over."