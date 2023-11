Nieuwe Engelse topclub mengt zich in de strijd voor Antonio Nusa

Antonio Nusa maakte dit seizoen al veel indruk, zowel in België als erbuiten. In het buitenland is dit dan ook niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Nu zou er opnieuw een Engelse topclub zich gemeld hebben voor Nusa. Dat Chelsea aast op de winger was al lang duidelijk. Eerder deze week werd bekend dat Fulham ook zijn zinnen op het goudhaantje gezet heeft. Nu zou Tottenham Hotspur het lijstje verder aandikken. Dat meldt Football Insider. Die weten overigens ook dat Club zelfs hoopt op een winterse transfer. 'Club Brugge hoopt dat de interesse van Spurs zal uitmonden in een veiling voor de diensten van de aanvaller, waardoor zijn prijskaartje zal stijgen.' Nusa speelde dit seizoen 17 wedstrijden in alle competities. Hij kwam twee keer tot scoren en leverde drie assists af. De Noor kampte in het begin van het seizoen wel met een blessure en nu terug opnieuw.