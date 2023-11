Selectie voor het EK in Duitsland: "Dat zou ik wel eens willen zien"

De interland tegen Servië was er eentje om te experimenteren. Al zal bondscoach Domenico Tedesco er ook wel enkele besluiten uit trekken.

Van een grote wedstrijd kon je tegen Servië zeker niet spreken, maar volgens Imke Courtois zal bondscoach Domenico Tedesco er wel een paar individuele conclusies uit getrokken hebben.

“Zeno Debast deed het goed als rechtsachter. Al denk ik toch dat voor Tedesco op die positie Castagne de eerste optie blijft”, klinkt het in De Zondag.

Ook Olivier Deman deed het lang niet slecht. “Is met zijn offensieve momenten duidelijk meer een wingback dan een fullback. Maar we hebben naast Theate extra opties nodig op links, in die zin vond ik Demans wedstrijd heel interessant.”

Net als Al-Dakhil centraal achterin. “Defensief straalt hij rust uit én hij is snel. Toch wel een straf verhaal: van de beloften van Standard via STVV naar Burnley FC en Rode Duivel. Hij is nog maar 21, hè.”

Hij lijkt dan ook zeker van zijn plekje in de selectie voor het EK. “Als je consequent verjonging wil invoeren, lijkt me dat logisch. Net zoals ik Vermeeren zou meenemen. Ook woensdag toonde hij zich voor zijn achttiende heel volwassen, een metronoom eigenlijk. En hij is zó slim, ik zou die wel eens naast De Bruyne willen bezig zien.”