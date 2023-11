Verrassende nieuwe naam die Carl Hoefkens zal komen helpen?

Tijdens de interlandperiode maakt Standard Luik een aantal aanpassingen aan zijn personeel. Na de komst van Bernd Thijs als T2, is het een andere voormalige Standard-man die een comeback zou kunnen maken.

Volgens La Dernière Heure wil Standard José Jeunechamps aanwerven als lid van de staf van de A-ploeg.

Naar verluidt is er contact gelegd met Jeunechamps, die momenteel als T2 aan de slag is bij Dender naast Timmy Simons.

Voor Jeunechamps zou dit een terugkeer zijn naar Standard, want hij was al twee keer eerder bij de club (U21-coach tussen 2008 en 2012, interim senior coach in 2017).