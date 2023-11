Reactie Woedende bondscoach Azerbeidzjan gaat na de match helemaal los: "Incompetente en stomme journalisten zijn jullie"

Het was een surreële persconferentie die Giovanni de Biassi gaf na de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Al kunnen we de man wel begrijpen, want de vraag die hij kreeg, was nu niet meteen de meest leuke.

Er bestaat blijkbaar geen al te beste relatie tussen De Biasi en de Azerbeidzjaanse journalisten. Na de wedstrijd stond er eentje op en die begon aan een hele litanie. We zagen dat de Italiaan steeds kwader werd toen hij de vertaling hoorde en de tolk die naar het Frans moest vertalen, keek maar beteuterd. Uiteraard wilden we wel horen wat er gezegd werd en De Biasi gaf haar een teken dat ze het allemaal moest vertalen. De vraag van de journalist: "Denkt u dat de journalisten u gaan missen als u de Azerbeidzjaanse ploeg verlaat?", klonk het. Als je tegen België, een ploeg vol Ferrari's speelt, kan je niet winnen met een ploeg vol Fiat Saxo's Een vraag waar de Belgische journalisten in de zaal ook van opkeken. Het antwoord was dan ook duidelijk: "Ik heb nog nooit zulke incompetente journalisten als jullie meegemaakt", richtte hij zich tot de aanwezige Azeri's. Om er dan zelf nog een tirade aan vast te knopen. "Het is niet mijn schuld. Ik heb nog nooit zulke stomme journalisten ontmoet. We hebben het in deze campagne beter gedaan dan verwacht. Als je tegen België, een ploeg vol Ferrari's speelt, kan je niet winnen met een ploeg vol Fiat Saxo's." En de vragenronde was meteen ook gedaan, want hij stormde woedend naar buiten.