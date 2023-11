De nieuwe Karetsas? 15-jarig talent tekent eerste profcontract bij Standard

Standard heeft het eerste profcontract aangekondigd van Diego Grippi, geboren in 2008. Tot nu toe speelde hij voor de U16, maar we verwachten hem snel bij SL16 te zien.

Diego Grippi heeft zijn allereerste profcontract getekend bij Standard Luik. De 15-jarige speler speelde tot nu toe voor de U15 en U16 van de Rouches.

Grippi droeg dit jaar ook de kleuren van zijn land bij de U15 van de Rode Duivels. Zijn contract als prof bewijst dat Standard hem in de gaten houdt en zo'n contract zou hem dichter bij SL16 moeten brengen, dat in de Challenger Pro League speelt maar een moeilijk seizoen beleeft.

Het is echter moeilijk te zeggen of Standard een wonderkind heeft van het kaliber van Konstantinos Karetsas, die op 15-jarige leeftijd al furore maakt in de Challenger Pro League. Maar de fans van Standard moeten de naam Diego Grippi in hun achterhoofd houden, want die zullen ze in de toekomst nog wel eens horen!