Fredberg ziet Africa Cup met plezier aankomen: Anderlecht zet spelers in etalage

De Africa Cup of Nations vindt plaats van 13 januari tot 11 februari in Ivoorkust. Enkele spelers van RSC Anderlecht zullen daaraan deelnemen, maar zelfs als Riemer spelers verliest, zal Anderlecht niet verzwakt worden.

De drie spelers die mogelijk naar de Afrika Cup gaan, zijn namelijk reserves: Amadou Diawara (Guinee), Majeed Ashimeru (Ghana) en Moussa Ndiaye (Senegal). De laatste twee hebben zeer beperkte speelkansen bij Anderlecht, de laatste is de officiële vervanger van Ludwig Augustinsson dit seizoen.

Paar honderdduizend meer

Ndiaye zal het meest gemist worden door Brian Riemer in geval van blessure of schorsing van de Zweed. Maar over het algemeen kan Anderlecht zelfs hopen te profiteren van deze Afrika Cup. In mindere mate omdat Diawara en Ashimeru ritme kunnen opdoen en omdat Brian Riemer minder keuzes hoeft te maken tijdens deze periode.

Maar vooral omdat de Afrika Cup een etalage blijft: we weten dat Diawara en Ashimeru te koop zijn bij een goed bod, en deelname aan het belangrijkste toernooi van het Afrikaanse continent is een argument in de onderhandelingen. Als Ghana en Guinee ver komen, zou Fredberg wel eens een paar honderdduizend euro extra kunnen binnenhalen voor een van zijn internationals.

Union en Gent verzwakt

Tenslotte, zelfs als RSCA slechts 3 spelers verliest, geldt dat niet voor zijn rivalen. Bijvoorbeeld, Gent zal veel basisspelers zien vertrekken voor de Afrika Cup. Kandouss, Torunarigha, Agbor, Nurio, Fadiga, Tissoudali, Orban: allen kunnen hun nationale teams vertegenwoordigen.

Een enorme groep, en een maand waarin Gent dus punten kan verliezen. Union zou ook Amoura kunnen verliezen, hun sensatie van de afgelopen weken. En wat als Anderlecht hiervan zou profiteren?