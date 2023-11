Héél vreemd: bondscoach neemt ontslag na kwalificatie voor EK

De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy heeft maandagavond zijn ontslag aangekondigd, kort na de kwalificatie voor het EK in Duitsland dankzij een 3-0 zege tegen Moldavië.

"Ook al zijn we nu gelukkig, toch hadden we voor de wedstrijd al beslist dat we niet zouden verder doen", vertelde de 62-jarige trainer tijdens een interview meteen na het laatste fluitsignaal.

Silhavy, die Tsjechië op het vorige EK naar de kwartfinales leidde, kreeg tijdens de kwalificatieperiode heel wat kritiek op de povere prestaties van het team in groep E. Tsjechië moest de eerste plaats daarin aan Albanië laten en won slechts vier van zijn acht matchen.

Daarnaast was er dit weekend nog opschudding toen drie spelers uit de selectie werden gezet voor de beslissende match tegen Moldavië omdat ze zaterdagavond naar een discotheek waren geweest. Het ging om drie vaste waarden: Vladimir Coufal (West Ham), Jakub Brabec (Aris Saloniki) en Jan Kuchta (Sparta Praag).