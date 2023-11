Kansen op een loodzware poule voor Rode Duivels zijn gisteren nog verhoogd: toplanden mogelijk

De loting op 2 december zal spannend worden voor de Rode Duivels. Ze zijn nu wel reekshoofd, maar de kans op een loodzware poule op het EK in Duitsland zit er nog altijd in.

De Rode Duivels zitten na hun winst tegen Azerbeidzjan bij de zes beste ploegen in pot 1. Sowieso vermijden we dus Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje en Engeland.

In pot 2 zitten de overige groepswinnaars. Daar zijn al vier namen bekend: Hongarije, Denemarken, Albanië en Oostenrijk. Turkije en Roemenië zullen zich daar waarschijnlijk bijvoegen.

Maar het wordt vooral uitkijken naar pot 3. Want daar zitten de tweedes in van de kwalificatiegroepen. En daar zitten ploegen als Nederland, Tsjechië, Schotland, Slovenië en Slovakije in. Waarschijnlijk wordt daar nog Kroatië - u kent ze wel nog - aan toegevoegd.

In pot 4 belandt dan weer naar alle waarschijnlijkheid Italië. Servië is als enige al zeker van zijn plaats in die pot.