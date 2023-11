Lukaku senior praat open en bloot over ruzie met Big Rom: "Hij had in Saoedi-Arabië moeten tekenen"



Foto: © photonews

Romelu Lukaku heeft er een uitstekende internationale break opzitten. Ook vader Roger zag de aanvaller schitteren bij de Rode Duivels. "Ik hoop dat het op een dag opnieuw goed zal komen tussen ons." Het contact tussen Romelu Lukaku en zijn vader is immers bekoeld sinds de scheiding van zijn ouders. Roger Lukaku hoopt alleszins dat de plooien ooit gladgestreken worden. "Op dit moment is de deur dicht voor mij", legt Roger zijn emoties bloot in La Dernière Heure. "En dat doet pijn. Ik volg de wedstrijden tegenwoordig op televisie. Ik wil niet naar het stadion komen en hem van de wijs brengen."



Al heeft vader Roger nog steeds een mening over de carrière van Big Rom. "Ik vond dat Romelu afgelopen zomer voor Al Hilal SFC had moeten tekenen. Hoeveel had hij daar verdiend? 45 miljoen euro om er drie jaar te voetballen." Op dit moment is de deur dicht voor mij. En dat doet pijn "Romelu is ondertussen dertig jaar", besluit Lukaku senior. "En hij heeft twee kinderen. Het wordt dus stilaan tijd om eens aan zichzelf te denken. Maar hij wou echt in Europa blijven voetballen."



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur Lees ook... Dit is de prijs die AS Roma zal moeten betalen voor Romelu Lukaku

Mede-recordhouder had in de plaats van Lukaku iets anders gedaan: "Zoiets maak je maar zelden mee"