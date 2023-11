Weinig hoop voor Mandela Keita: vervanger voor Amadou Onana lijkt al bepaald

Domenico Tedesco wil één rechtstreekse back up voor Amadou Onana meenemen naar het EK. De middenvelder van Everton is immers een risicogeval qua kaarten. Als vervanger liggen er twee spelers in de balans.

Onana bewees op het EK in Qatar ook al dat hij vrij makkelijk grossiert in gele kaarten. Hij was na twee duels al geschorst tegen Kroatië. Daarom wil Tedesco een extra fysiek sterke middenvelder zeker in zijn selectie. Daarvoor komen op dit moment dus twee namen in aanmerking: Mandela Keita en Aster Vranckx.

Die eerste was op een slecht moment geblesseerd en werd dus vorige week niet opgeroepen. De tweede pakte zijn kans en kreeg zelfs een basisplaats tegen Azerbeidzjan.

Waarom Aster Vranckx goede kansen heeft om te spelen op het EK 2024?

Terwijl er vanochtend geruchten verschenen in de Italiaanse pers over een mogelijke terugkeer van Aster Vranckx naar AC Milan aan het einde van het seizoen, voelt de voormalige speler van KV Mechelen zich goed in de Bundesliga en boekt hij duidelijke vooruitgang.

De voormalige Rode Duivel zijn kansen om deel uit te maken van de selectie die naar Duitsland zal gaan, liggen goed. Zoals bevestigd door Domenico Tedesco, is Vranckx de ideale vervanger voor Amadou Onana.

Keita zal uit zijn pijp moeten komen

Gezien de uitspraken van Tedesco zondag lijkt Vranckx - als hij blijft spelen bij Wolfsburg - straks quasi zeker van een plaats bij de 23. Keita zal ferme prestaties moeten neerzetten om hem nog voorbij te steken.

"Aster is een zeer goede speler, altijd aanwezig in de duels en op de tweede ballen. Hij is waarschijnlijk de beste vervanger voor Amadou Onana qua profiel. We hebben hem opgesteld om een profiel te behouden dat we normaal gesproken hebben", klonk het bij Tedesco. Qua duidelijkheid laat dat weinig aan de verbeelding over.