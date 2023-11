'Borussia Dortmund aast op duurste verdediger van JPL'

Het jong talent uit de JPL is goed bezig dit seizoen. Dat gaat in het buitenland ook niet onopgemerkt voorbij.

Eentje die op een mooie transfer mag hopen is Zeno Debast. De Anderlecht-verdediger is een onbetwiste basisspeler in het team van Brian Riemer. Hij speelt ieder wedstrijd mee als hij fit is, of geen rood pakte.

Volgens het Duitse Der Westen zou Borussia Dortmund maar al te graag Debast willen overnemen. Eerder werd ook al bekendgemaakt dat er interesse is van Frankfurt en Newcastle United.

Debast is met een marktwaarde van 13 miljoen euro de duurste verdediger uit de Jupiler Pro League. Hij speelde al 52 wedstrijden voor Anderlecht en kon één assist geven. Op zijn eerste doelpunt wacht de 20-jarige nog steeds.