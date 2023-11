Wat Jean Kindermans al betekend heeft: "De man die de geschiedenis van het Belgisch voetbal het meest heeft beïnvloed"

Er is bij Anderlecht een einde gekomen aan een tijdperk waarin Jean Kindermans de jeugdwerking in goede banen leidde. Dat gaat hij nu bij Antwerp doen. Eén van zijn ex-medewerkers, Jean-François Lenvain, kan Kindermans niet genoeg lof toewerpen voor wat hij al betekend heeft.

Lenvain was een begeleider en rechterhand voor Kindermans. "Ik vind geen woorden om Jean Kindermans te beschrijven. Hij is zeker de man in de schaduw die de geschiedenis van het Belgische voetbal het meest heeft beïnvloed", zegt hij LDH.

Dus niet alleen voor Anderlecht. "Hij heeft het opleidingsmodel in België volledig herzien, met behoud van zijn principes en methode. Hij heeft me altijd gezegd: 'Werk op 7 op 10, maar ga voor de lange termijn.' Hij heeft gevochten om stabiliteit en coherentie de basis van zijn werk te maken."

Lenvain had ook nog lof voor een andere man die in de jeugdwerking van Anderlecht passeerde: Emilio Ferrera. Die is nu aan de slag bij Gent. "Mijn ontmoeting met Emilio Ferrera heeft ook indruk op me gemaakt. De voormalige coach van de beloften had genialiteit in de manier waarop hij sleutels voor ontwikkeling aan de jongeren overbracht."