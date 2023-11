Zeer slecht nieuws voor Club Brugge over goudhaantje Antonio Nusa

De ziekenboeg bij Club Brugge zit redelijk vol. Ook Antonio Nusa zal daar nog een tijdje mogen verblijven.

Antonio Nusa heeft al langere tijd een blessure aan de rug. Hierdoor moest Club Brugge zijn goudhaantje al een aantal wedstrijden missen dit seizoen.

Er werd verwacht dat het Noorse toptalent dit weekend tegen OH Leuven zijn comeback kon maken. Maar niets is minder waar, ook hier zal hij niet bij de wedstrijdselectie zitten. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Nusa is enorm gewild op de transfermarkt. Hierdoor is het voor blauw-zwart ook niet slim om risico's te nemen met hem. Hij zal ook zeker niet meereizen naar Turkije voor de wedstrijd tegen Besiktas. Het valt af te wachten of hij voor de topper tegen Standard op 3 december wel terug fit is. Hij traint nu individueel om te herstellen.