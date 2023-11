Transfergoeroe Fabrizio Romano spreekt openlijk over timing én nakende transfer van Club Brugge-diamant Nusa

Antonio Nusa is gegeerd wild op de transfermarkt. De topclubs staan in de rij voor het goudhaantje van Club Brugge. Is een transfer in de maak?

Ons antwoord: ja. Het antwoord van Fabrizio Romano: ook volmondig ja. “Volgens mijn informatie is er concrete belangstelling van clubs uit Engeland, Duitsland en Frankrijk”, aldus de transferexpert. Al lijkt alles erop te wijzen dat hij het seizoen zal uitdienen bij Club Brugge. “Tenzij er een niet te weigeren voorstel op tafel komt”, lacht Romano in The Daily Briefing. “Dan kan de situatie veranderen.” De zaakwaarnemer van Antonio Nusa heeft goede contacten bij Europese topclubs “Al verwacht ik die wending helemaal niet”, besluit de goeroe van de geruchtenmolen. “Hij wil zelf zijn tijd nemen om een beslissing te nemen. Bovendien heeft zijn zaakwaarnemer goede contacten bij topclubs.”