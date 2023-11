Zondebok zoeken? Brussel wil klacht neerleggen voor grasmatdebacle Koning Boudewijnstadion

Stad Brussel kwam afgelopen week nieuws wel heel negatief in het nieuws. De Rode Duivels konden hun wedstrijd tegen Servië niet afwerken in het Koning Boudewijnstadion.

Een blamage was het voor de Stad Brussel, maar omdat de grasmat niet in orde was moesten de Rode Duivels noodgedwongen uitwijken naar Leuven om de oefeninterland tegen Servië af te werken.

Brussel gaat nu na of het een klacht kan indienen tegen de voormalige greenkeepers. Er zouden verdachte praktijken en omstandigheden aan het licht gekomen zijn. Midden augustus werd het contract van bio-ingenieurbodemkunde David Van Wynsberghe met onmiddellijke ingang stopgezet.

Eerder deze week liet hij aan Het Laatste Nieuws wat de reden is voor de slechte grasmat. “Er wordt nu verwezen naar het verouderde drainagesysteem, maar dat is niet de enige reden dat er vorige woensdag niet gespeeld kon worden”, zei hij.

De grote concerten in het Koning Boudewijnstadion zouden de grote boosdoener zijn in het hele verhaal. “Wat nu gebeurd is, is een regelrechte schande. Als schepen van Sport zou ik me diep schamen.”

De Stad Brussel houdt het voorlopig op een zeer algemeen statement. “Gezien de ernst van de gebreken in de uitvoering en van de vastgestelde verdachte omstandigheden bereidt de stad in samenwerking met haar advocaten een juridisch dossier voor om op korte termijn gerechtelijke stappen te ondernemen en klacht in te dienen”, klinkt het.