Ex-kapitein Anderlecht voelde zich "verraden door sommige mensen" vorig seizoen

Hendrik Van Crombrugge is nog eens teruggekomen op zijn vertrek bij Anderlecht. De club vertelde hem dat zijn contract te zwaar woog, maar dat voelt nu als een drogreden aan.

Van Crombrugge was te gast bij de RTBF en daar werd het gevoelig onderwerp besproken. "Heb ik me verraden gevoeld bij Anderlecht? Door sommige mensen, ja... Ik heb de fout gemaakt dingen te zeggen in een poging de spelersgroep, de club en zijn supporters te beschermen... en sommigen hebben me dat niet vergeven."

Namen noemen doet hij niet, maar het gaat blijkbaar wel over bestuursleden. "Ik denk ook dat sommige bestuurders de belangen van de club niet hebben beschermd. Achteraf bekeken denk ik vooral dat ik naïef ben geweest."

Van Crombrugge was dus te duur voor het budget, maar daarna kwam er wel een rist topspelers. "Of er tegen me gelogen is over de financiële middelen van de club? Ik zou niet zeggen 'gelogen', eerder 'goed verborgen': het zijn onderhandelings- en communicatietechnieken. Laten we zeggen dat niet alles me verteld is. Want daarna moest ik wel vaststellen dat er geld was."