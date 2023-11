Ronny Deila zegt dingen waar Club Brugge-supporters erg blij van zullen worden

Club Brugge is enorm wisselvallig bezig dit seizoen. Ondertussen zijn we bijna halverwege in de reguliere competitie en blauw-zwart staat op de zevende plaats.

Door de tegenvallende en wisselvallige resultaten wordt Ronny Deila al gauw in vraag gesteld. Toch kan de Club-coach erg veel hoop geven aan de supporters. Hij praat vol lof over zijn spelers en hoe ze het doen op training.

"Het is lang geleden dat ik nog zo’n intensiteit en energie gezien heb. Iedereen is heel gemotiveerd en ‘ready to go’. De training van vandaag was misschien wel de beste die ik dit jaar gezien heb", vertelde hij op zijn persconferentie volgens HLN.

Zondag krijgt Club Brugge een nieuwe kans tegen OHL, nadat er voor de interlandbreak 0-0 gelijk werd gespeeld tegen Cercle Brugge. "Als de resultaten straks in de lijn liggen van onze trainingen, dan wordt het heel mooi. De waarheid ligt evenwel in de matchen, maar mijn gevoel is veel beter dan na de vorige interlandbreaks."