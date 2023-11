Topclub geeft 'nul procent' speelminuten aan eigen jeugd, maar wijst naar systeem en "oneerlijk voordeel" topclubs

Statistiekenbureau CIES maakte deze week de speelminuten bekend die de Belgische clubs aan eigen opgeleide jeugd geven. Opvallend daarbij: Union SG stond op nul procent. CEO Philippe Bormans geeft aan hoe dat komt.

Union is een 'nieuwe' topclub en moest lang knokken om uit 1B weg te geraken. Daar konden ze ook niet veel investeren in de jeugd, maar nu begint hun opleiding toch vorm aan te nemen.

"Onze U12, U13 en U14 zijn sterke lichtingen. Onze U23 handhaven zich in de tweede amateurklasse. We zullen die 0 procent de komende jaren opkrikken, dat staat vast", zegt Bormans in HLN.

Anderlecht komt shoppen

Maar ze strijden volgens hem ook met ongelijke wapens. Ploegen als Anderlecht, Standard, Genk en Club Brugge kunnen hun beloften immers in de profcompetitie laten strijden. "Dat kost geld, akkoord, maar het geeft ze wel vanuit ons standpunt een oneerlijk concurrentievoordeel. Hoe kunnen wij onze grote talenten overtuigen om bij ons te blijven, als Anderlecht hen speelminuten kan beloven in het profvoetbal?"

En dat voelen ze. “Vorig jaar heeft een traditionele topclub zéventien van onze jeugdspelers gevraagd om naar hen te komen. Die club heeft een opleiding van een hoog niveau en werkt met internaten. Maar is het echt de bedoeling om een hele ‘trafiek’ op te starten met kinderen?”