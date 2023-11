Zijn de cijfers van de Union-spitsen écht zo straf? Ja, maar RWDM, Antwerp, STVV, Anderlecht en Cercle mogen zich ook op de borst kloppen

In de Jupiler Pro League zijn we klaar om opnieuw te knallen. Dit weekend staat alweer speeldag 15 op het programma. Tot op heden zijn er een aantal straffe statistieken te zien. Zeker als het gaat over het aantal doelpunten en vooral het aantal minuten dat daarvoor nodig zijn.

De topschutters na veertien speeldagen heten Aboubakary Koita van STVV en Kevin Denkey van Cercle Brugge. Beiden scoorden dit seizoen al tien doelpunten, niemand deed beter. Kasper Dolberg (Anderlecht) vervolledigt voorlopig het podium met negen eenheden.

Dat deze drie bovenaan staan bij de topschutters? Daar mogen ze op een of andere manier ook Union SG-coach Alexander Blessin voor danken. Omdat die in de competitie flink roteert tussen al zijn spitsen, waardoor die niet vaker dan acht keer al tot scoren zijn gekomen.

Want als we gaan kijken naar het aantal doelpunten per minuut, dan komen we plots op een heel andere zaak terecht en staan de Brusselaars van Union met z'n allen helemaal bovenaan. "Het is al het derde jaar op rij dat ze echt spitsen halen die vijftien doelpunten op een jaar kunnen maken", aldus Arnar Vidarsson in Extra Time.

"Het is gekkenwerk wat ze bij Union doen", pikte ook Filip Joos meteen in. In het programma maakten ze daarna gewag van vier spelers van Union op de eerste vier plaatsen: Amoura (8 goals in 395 minuten), Gustaf Nilsson (6 goals in 440 minuten), Dennis Eckert (6 goals in 603 minuten) en Kevin Rodriguez (2 goals in 210 minuten).

Waanzinnige cijfers

Helemaal juist is dat ook niet als we het puur op het aantal minuten bekijken, want dan staan met Romildo del Piage (RWDM, 1 goal in 23 minuten) en George Ilenikhena (Antwerp, 3 goals in 134 minuten of eentje per 45 minuten) helemaal bovenaan. En van Union-zijde is er overigens ook nog Elton Kabangu (1 goal in 78 minuten).

Maar met een goal om de 49 minuten is Amoura dus wel veruit de beste van de klas als het gaat over veelscoorders. Dolberg maakt er eentje om de 116 minuten, Koita en Denkey zitten aan een doelpunt per 125 minuten. En het kan nog erger: Vincent Janssen (143 minuten per goal), Tarik Tissoudali (198 minuten per goal) en topschutter van vorig jaar Hugo Cuypers (254 minuten per goal) bijvoorbeeld.