Castro-Montes keert terug naar de Ghelamco Arena en legt zijn gevoel uit

Alessio Castro-Montes kijkt zondag voor de eerste keer zijn ex-club KAA Gent in de ogen. De rechterflankspeler kende er een afscheid in mineur na nochtans mooie tijden.

Alessio Castro-Montes beleefde mooie seizoen bij KAA Gent, maar het afscheid was bitter. Even werd zelfs gedreigd met de B-kern bij de Buffalo's, nadat de speler zelf wel had aangegeven eigenlijk te willen verkassen.

KAA Gent ook dankbaar

"Ik wil dat einde zo snel mogelijk vergeten. Het was niet makkeljk, maar ik kijk liever vooruit dan achteruit", aldus de rechterflankspeler tegen Het Laatste Nieuws. En dus gaat de speler met een blij gevoel terugkeren naar de Ghelamco Arena.

"Ik ben AA Gent ook dankbaar. Ik heb de Beker van België gewonnen, speelde in Europa tegen onder meer AS Roma. Zulke dingen ga ik me levenslang herinneren", is Castro-Montes duidelijk. De speler gaf verder ook nog aan dat het buitenland aanvankelijk de voorkeur had, maar uiteindelijk is het dus toch Union SG geworden.