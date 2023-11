Van degradatieklant naar kandidaat-promovendus? Belgische traditieclub zet dankzij Limbombe ook Dender opzij

De Challenger Pro League wordt eigenlijk steeds maar interessanter. Ook op de Freethiel zijn ze steeds meer indruk aan het maken. En dus lijkt het degradatiespook stilaan plaats te maken voor een heel andere droom.

SK Beveren begon teleurstellend aan het seizoen. In de eerste acht wedstrijden kon het enkel winnen van de beloften van Standard, de hekkensluiter op dit moment in de Challenger Pro League. Met 6 op 24 was het einde van het profvoetbal op de Freethiel niet eens veraf op dat moment.

Maar de laatste vijf wedstrijden is Beveren ongeslagen - tussendoor klopten ze ook nog eens Westerlo in de Beker van België. Met Francs Borains, Lommel en nu Dender zaten er ook wel wat topclubs onder de ploegen waartegen de Oost-Vlaamse Leeuwen een goed resultaat wisten neer te zetten.

Anthony Limbombé was de held van de avond voor Beveren met twee doelpunten én een assist op Ismaheel. Tussendoor hadden Nsimba en Akman een 2-0 achterstand goedgemaakt voor Dender, tot Limbombe de eindscore dus op 3-2 vastlegde.

In de stand staat Beveren nu voorlopig achtste. De kloof op de leiders is wel maar amper zes punten meer, waardoor ze in een erg open reeks stilaan de weg naar boven echt hebben ingezet. Met Anderlecht B, Oostende en Genk B voor Nieuwjaar lijken er nog kansen te liggen.